Signet Jewelers Limited : Pas de retournement en vue

Données financières USD EUR CA 2022 6 160 M - 5 108 M Résultat net 2022 224 M - 186 M Tréso. nette 2022 1 430 M - 1 186 M PER 2022 15,6x Rendement 2022 - Capitalisation 3 328 M 3 328 M 2 759 M VE / CA 2022 0,31x VE / CA 2023 0,25x Nbr Employés 21 700 Flottant 737% Prochain événement sur SIGNET JEWELERS LIMITED 27/05/21 Q1 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 62,00 $ Dernier Cours de Cloture 63,57 $ Ecart / Objectif Haut 13,3% Ecart / Objectif Moyen -2,47% Ecart / Objectif Bas -32,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Virginia C. Drosos Chief Executive Officer & Director Joan Holstein Hilson Chief Financial Officer Howard Todd Stitzer Chairman Howard A. Melnick Chief Information Officer Helen E. McCluskey Independent Director