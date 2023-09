Signet Jewelers Limited est une société holding basée aux Bermudes. La société est un détaillant de bijoux en diamant. Ses segments comprennent l'Amérique du Nord, l'International et Autres. Le segment Amérique du Nord opère à travers les États-Unis et le Canada. Ses magasins aux États-Unis opèrent à l'échelle nationale dans des centres commerciaux et des emplacements hors centres commerciaux, principalement sous les noms de Kay (Kay Jewelers et Kay Outlet), Zales (Zales Jewelers et Zales Outlet), Jared (Jared The Galleria Of Jewelry et Jared Vault), Diamonds Direct, James Allen, Banter by Piercing Pagoda, qui opère par le biais de kiosques dans les centres commerciaux, et Rocksbox. Ses magasins canadiens sont exploités sous le nom de Peoples Jewellers. Le segment International exploite des magasins au Royaume-Uni, en République d'Irlande et dans les îles Anglo-Normandes. Ses magasins sont situés dans des centres commerciaux et dans des emplacements hors centres commerciaux, principalement sous les bannières H. Samuel et Ernest Jones. Le segment Autres comprend principalement des filiales impliquées dans l'achat et la conversion de diamants bruts en pierres polies.

Secteur Détaillant habillement et accessoires