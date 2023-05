Jours : Heures : Minutes : Secondes Signify N.V. : A proximité d'un support moyen terme important 18/05/2023 | 08:32 achat En cours

Cours d'entrée : 24.96€ | Objectif : 30€ | Stop : 25€ | Potentiel : 20.19% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Signify N.V. au contact de niveaux intéressants situés vers 25.94 EUR. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 30 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Le titre est valorisé sur 2023 à 0.61 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.



Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.



Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.



Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.



Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.



Sous-secteur Appareils d'éclairage Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SIGNIFY N.V. -16.41% 3 556 ACUITY BRANDS, INC. -3.94% 5 011 OPPLE LIGHTING CO.,LTD 31.65% 2 152 LSI INDUSTRIES INC. 3.84% 349 ENDO LIGHTING CORPORATION 79.64% 138 ORION ENERGY SYSTEMS, INC. -19.85% 48

Données financières EUR USD CA 2023 7 108 M 7 695 M - Résultat net 2023 354 M 383 M - Dette nette 2023 1 070 M 1 158 M - PER 2023 8,62x Rendement 2023 6,06% Capitalisation 3 285 M 3 556 M - VE / CA 2023 0,61x VE / CA 2024 0,54x Nbr Employés 34 619 Flottant 91,4% Prochain événement sur SIGNIFY N.V. 20/06/23 Berenberg CSO Conference Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Clôture 26,23 € Objectif de cours Moyen 38,82 € Ecart / Objectif Moyen 48,0% Dirigeants et Administrateurs Éric Rondolat CEO & Chairman-Management Board Francisco Javier van Engelen Sousa Chief Financial Officer Arthur P. M. van der Poel Chairman-Supervisory Board Tony Thomas Chief Digital & Information Officer Rita S. Lane Member-Supervisory Board