Signify N.V. : On pourra miser sur un retournement de tendance 05/01/2022

Cours d'entrée : 45€ | Objectif : 52€ | Stop : 41€ | Seuil d'invalidation : 40€ | Potentiel : 15.56% La configuration technique du titre Signify N.V. suggère l'amorce d'un retournement de tendance sur le moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 45 € pour viser les 52 €. Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Signify N.V. représente actuellement 4.73 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 18/11/2020 au cours de 36.79 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points faibles L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Appareils d'éclairage Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SIGNIFY N.V. 7.72% 6 196 - ACUITY BRANDS, INC. 2.35% 7 370 OPPLE LIGHTING CO.,LTD 1.20% 2 465 ZHEJIANG DAFENG INDUSTRIAL .. 2.71% 878 LSI INDUSTRIES INC. 0.44% 185 ORION ENERGY SYSTEMS, INC. 2.49% 118

Données financières EUR USD CA 2021 6 783 M 7 665 M - Résultat net 2021 351 M 397 M - Dette nette 2021 1 140 M 1 288 M - PER 2021 15,6x Rendement 2021 3,44% Capitalisation 5 484 M 6 196 M - VE / CA 2021 0,98x VE / CA 2022 0,90x Nbr Employés 37 069 Flottant 93,0% Prochain événement sur SIGNIFY N.V. 28/01/22 Année 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Cloture 43,93 € Objectif de cours Moyen 52,25 € Ecart / Objectif Moyen 18,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Éric Rondolat Chief Executive Officer Francisco Javier van Engelen Sousa Chief Financial Officer Arthur P. M. van der Poel Chairman-Supervisory Board Tony Thomas Chief Digital & Information Officer Rita S. Lane Member-Supervisory Board