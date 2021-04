Signify N.V. : Pas de retournement en vue 13/04/2021 | 10:52 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 13/04/2021 | 10:52 achat En cours

Cours d'entrée : 45.04€ | Objectif : 52.7€ | Stop : 39.8€ | Potentiel : 17.01% Signify N.V. dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 52.7 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Signify N.V. représente actuellement 5.24 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 18/11/2020 au cours de 35.89 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 1 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 27.99 EUR.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Sous-secteur Appareils d'éclairage Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SIGNIFY N.V. 29.45% 6 674 ACUITY BRANDS, INC. 42.64% 6 008 OPPLE LIGHTING CO.,LTD. -4.73% 3 285 ZHEJIANG DAFENG INDUSTRIAL .. 7.19% 701 LSI INDUSTRIES INC. -0.47% 225 ORION ENERGY SYSTEMS, INC. -34.55% 199

Données financières EUR USD CA 2021 6 814 M 8 142 M - Résultat net 2021 334 M 399 M - Dette nette 2021 1 223 M 1 461 M - PER 2021 17,2x Rendement 2021 3,37% Capitalisation 5 556 M 6 628 M - VE / CA 2021 0,99x VE / CA 2022 0,93x Nbr Employés 37 926 Flottant 95,7% Prochain événement sur SIGNIFY N.V. 30/04/21 Q1 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 41,25 € Dernier Cours de Cloture 44,33 € Ecart / Objectif Haut 21,8% Ecart / Objectif Moyen -6,95% Ecart / Objectif Bas -34,6% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Éric Rondolat Chief Executive Officer Javier van Engelen Chief Financial Officer Arthur P. M. van der Poel Chairman-Supervisory Board Rita S. Lane Member-Supervisory Board Gerard J. A. van de Aast Member-Supervisory Board