Signify : Credit Suisse n'est plus à 'sous-performance'

Credit Suisse relève son opinion sur Signify de 'sous-performance' à 'neutre' avec un objectif de cours remonté de 32 à 50 euros, dans le sillage de prévisions d'EBITA 2021-22 relevées d'environ 15% en moyenne pour le groupe néerlandais de solutions d'éclairage.



Le broker précise que ses prévisions sont globalement en ligne avec le consensus, soutenues par les objectifs de la société à court terme et par les ambitions à moyen terme pour les années ultérieures.



'Nous voyons des fondamentaux en amélioration en construction non-résidentielle et du soutien supplémentaire de la part des initiatives publiques d'infrastructures et écologiques', ajoute Credit Suisse, qui juge en outre la valorisation 'guère exigeante'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.