Le fabricant de lampes Signify réduit à nouveau ses perspectives pour 2022 en raison de la baisse de la demande des consommateurs et de la Chine.

Le groupe néerlandais, issu de la scission de l'unité d'éclairage de Philips, qui avait déjà lancé un avertissement sur ses résultats en juillet et en octobre, prévoit désormais une marge d'EBITA ajustée d'environ 10% pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2022.

Cela se compare aux précédentes prévisions pour l'ensemble de l'année, qui se situaient dans la partie inférieure de la fourchette 11,0-11,4 %.

"Signify a connu une détérioration plus forte que prévu de son activité en Chine en raison des perturbations continues liées à COVID, une croissance beaucoup plus faible dans le canal OEM et une activité professionnelle d'intérieur plus faible que prévu", a déclaré la société dans un communiqué.

La croissance des ventes comparables est désormais considérée comme étant de 1,2 % pour 2022, contre une prévision précédente d'une augmentation de 2 à 3 %.