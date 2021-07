Signify N.V. : Le bénéfice du 2ème trimestre augmente de 32% malgré les problèmes d'approvisionnement

Signify, le plus grand fabricant d'éclairage au monde, a annoncé vendredi un bond de 32% de son bénéfice net au deuxième trimestre, à 175 millions d'euros (206 millions de dollars), bien qu'il reste confronté à une pénurie de semi-conducteurs et d'autres composants.

Anciennement Philips Lighting, Signify a déclaré que les ventes comparables étaient en hausse de 14% par rapport à l'année précédente, lorsque l'apparition de la pandémie COVID-19 a provoqué un profond effondrement, alors que la demande des consommateurs a bondi, notamment pour les lumières en réseau qui peuvent être réglées par téléphone portable.

La demande pour ses systèmes d'éclairage professionnels s'est également améliorée, mais elle est restée limitée par des fermetures de magasins dans le monde entier et des problèmes de chaîne d'approvisionnement.

Depuis des mois, Signify est confronté à une pénurie de composants, notamment de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques utilisés dans les lampes, ainsi que de certains métaux et plastiques.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ces problèmes persistent au cours du second semestre, mais elle a maintenu ses perspectives de croissance des ventes comparables de 3 à 6 % pour 2021. Les analystes interrogés par la société avaient prévu en moyenne un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) de 184 millions d'euros, contre 133 millions d'euros un an plus tôt.