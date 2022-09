Signify : allume et éteint les lumières grâce au wifi

Signify présente une nouvelle appli, de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits pour son système d'éclairage intelligent WiZ.



Les nouvelles offres comprennent SpaceSense, une technologie de détection de mouvement pour votre système d'éclairage qui ne nécessite pas l'installation d'un capteur.



La fonction SpaceSense utilise les signaux Wi-Fi déjà présents dans la pièce pour détecter les mouvements sans avoir besoin de capteurs dédiés et de piles. Les signaux Wi-Fi sont légèrement perturbés lorsque des personnes se déplacent dans une pièce. En mesurant ces déviations, les lampes WiZ peuvent déterminer si un objet se déplace dans la pièce.



La détection est omnidirectionnelle. La sensibilité du système peut être réglée, par exemple, pour empêcher les animaux domestiques d'allumer et d'éteindre les lumières.



' La nécessité d'un matériel supplémentaire pour activer la détection de mouvement semblait complexe, coûteuse et encombrante. SpaceSense élimine ces obstacles ', explique Danny Lousberg, responsable de la gestion des produits logiciels de WiZ.



La nouvelle appli WiZ V2 et la fonctionnalité SpaceSense TM sont disponibles à partir de fin septembre 2022.



