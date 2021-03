Signify : 5,9 millions d'euros d'actions rachetées

Signify a annoncé mardi avoir racheté 160.815 de ses propres titres pour 5,9 millions d'euros la semaine passée, dans le cadre de son programme de rachat d'actions dévoilé le mois dernier.



Dans un communiqué, le spécialiste néerlandais de l'éclairage précise que les transactions, effectuées entre les 1er et 5 mars, ont été réalisées sur la base d'un prix d'achat moyen de 36,6 euros.



Signify avait annoncé le mois dernier qu'il avait démarré un programme de rachats d'actions de l'ordre de 73 millions d'euros visant à alimenter les régimes d'intéressement et de rémunérations en titres proposés à ses salariés.



Sur cette enveloppe, le groupe d'Eindhoven a racheté à ce jour 216.690 titres, soit l'équivalent de 7,9 millions d'euros.



