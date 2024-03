Signing Day Sports, Inc. est une entreprise technologique. La société développe et exploite des plateformes visant à donner à un plus grand nombre d'étudiants-athlètes la possibilité d'aller à l'université et de continuer à faire du sport. Sa plateforme, Signing Day Sports, est un écosystème numérique qui aide les athlètes à être découverts et recrutés par des entraîneurs et des recruteurs dans tout le pays. La société prend entièrement en charge le football, le baseball, le softball et le football masculin et féminin, et prévoit également d'étendre la plateforme Signing Day Sports à d'autres sports. Sa plateforme fournit aux entraîneurs universitaires un système d'organisation optimisé, des outils de communication et des données vérifiées pour prendre des décisions éclairées. Les athlètes et les parents peuvent utiliser la plateforme pour communiquer avec leurs entraîneurs et leurs managers, ainsi que pour suivre les performances individuelles et les mesures clés qui sont précieuses pour les recruteurs. L'application Signing Day Sports est disponible sur l'App Store d'Apple et Google Play pour les étudiants-athlètes et sur les ordinateurs de bureau pour les entraîneurs et les recruteurs.

Secteur Logiciels