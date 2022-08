Truss, candidate au poste de Premier ministre britannique, bénéficie du soutien de son ancien rival.

La ministre junior du commerce, Penny Mordaunt, a été la dernière prétendante à être éliminée lors d'une succession de scrutins par les législateurs du parti conservateur au pouvoir, perdant contre Truss par seulement huit voix.

Les membres du parti vont maintenant décider si Truss, qui est la favorite pour succéder à Johnson selon les sondages d'opinion, ou l'ancien ministre des finances Rishi Sunak doit être le prochain leader conservateur et premier ministre.

"Je suis arrivée troisième dans cette compétition et je vous dois à tous d'être un poteau indicateur, et non une girouette, et j'ai donc fait mon choix", a déclaré Mme Mordaunt lors d'un événement organisé dans le sud-ouest de l'Angleterre.

"J'en ai vu assez pour savoir en qui je vais mettre ma confiance et c'est Liz Truss".

Mordaunt rejoint d'autres ministres de premier plan qui ont soutenu Truss ces derniers jours, notamment le secrétaire à la défense Ben Wallace et le ministre des finances Nadhim Zahawi.

Sunak était initialement considéré comme le favori pour remplacer Johnson lorsqu'il a aidé à diriger l'économie à travers les ravages de la pandémie COVID-19, mais il a eu du mal à s'imposer face à Truss.

Dimanche, il a déclaré qu'il réduirait le taux de base de l'impôt sur le revenu de 20 % d'ici à 2029, dans un coup de dés qui pourrait faire la différence.