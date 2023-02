R&D : Focus sur le pôle Future City SII

Paris, le 23 février 2023 - Préparer les futurs services numériques pour des villes plus durables et inclusives ? C'est l'enjeu du pôle Future City, dirigé par Matthieu Bugel, qui pilote les activités de recherche pour répondre aux enjeux actuels et à venir des services aux collectivités et à leurs citoyens.

Quel est ton profil ?

Je suis Matthieu Bugel, directeur du pôle Future City de SII qui vise à développer des nouveaux services numériques pour rendre les villes plus durables, intelligentes et inclusives.

Avant d'arriver chez SII, mes 15 ans d'expérience en Recherche et &Développement m'ont permis de participer à de nombreux projets de recherche collaboratifs sur le domaine de la Smart City. J'ai ainsi pu comprendre les défis actuels et à venir, ainsi que l'apport d'une ESN comme SII, pour la mise au point de ces futurs services numériques dans ce domaine depuis la phase de POC (étude de la faisabilité d'un projet avant de s'engager) jusqu'à l'industrialisation.

Quel est ton rôle en tant que Directeur du pôle Future City ?

En 2022, grâce à son expérience liée au développement de pôles de R&D dans les domaines de Transport du Futur et de la Cybersécurité, SII a souhaité en impulser un nouveau dans le domaine de la Smart City.

Mon rôle consiste à piloter les activités de recherche et d'innovation pour répondre aux enjeux des futurs services au sein des villes pour qu'elles soient plus durables, intelligentes et inclusives.

Au niveau de mes missions, elles consistent à structurer le programme de recherche et d'innovation du pôle en lien avec les clients, pour comprendre leurs problématiques et leurs besoins, ainsi qu'à animer les équipes projets impliquées.

Combien y a-t-il de laboratoires dans le pôle Future City ?

Notre pôle est aujourd'hui composé de 2 labs :

- Lab New Citizen Services : il a pour objectif de développer de nouveaux services numériques pour les citoyens en utilisant l'Intelligence Artificielle afin d'améliorer notamment l'accessibilité des services d'information en ville à des populations handicapées et vieillissantes.

- Lab NextGen Energy & Utility Services : il vise à améliorer le pilotage des services énergétiques et d'autres utilités en tirant partie des technologies d'IoT (Internet of Things) cellulaire qui permet de connecter des objets physiques à internet en les faisant fonctionner sur les mêmes réseaux mobiles et d'IA embarquée, permettant à un programme ou une application d'être doté de la capacité d'évaluer ses propres opérations.

Quel est le projet que tu souhaites le plus voir se concrétiser cette année ?

Un des projets que nous lançons en 2023 porte sur le monitoring en temps réel de l'état des batteries des véhicules électriques circulant en ville afin de mieux gérer et prédire les contraintes qu'ils généreront sur les réseaux électriques à l'avenir.

Ce projet présente de nombreux défis techniques à relever, notamment liés à l'utilisation de technologie IOT cellulaire et IA embarquée. L'autre défi est de travailler sur l'interopérabilité des systèmes et des données.

Dans le cadre de ce projet, un démonstrateur est prévu afin d'étudier l'effet de certains types de recharge (bidirectionnelle et inductive) sur l'état des batteries au travers du système de monitoring mis au point.