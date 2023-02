R&D : Focus sur le pôle Innovation Transport du futur SII

Paris, le 16 février 2023 - Des transports plus autonomes, écoresponsables et accessibles ? Florent Fabas, Directeur du pôle Innovation Transports du futur, anime les équipes et activités pour répondre aux enjeux majeurs du secteur des transports.

Quel est ton profil ?

Je suis Florent Fabas, Directeur du pôle Transport du futur de SII qui vise à développer des transports plus écoresponsables, autonomes et plus accessibles.

J'ai rejoint SII il y a 15 ans, après une première expérience en ESN. Pendant 12 ans, j'ai été impliqué dans des projets de recherche pour Airbus, techniquement puis en tant que chef de projet. Je coordonnais une équipe de 35 personnes. Ces expériences m'ont permis de participer à des projets ambitieux et passionnants, faisant intervenir de nombreux acteurs européens. J'ai pris conscience de mon appétence pour les projets de recherche et d'innovation.

Depuis 3 ans, j'ai rejoint la structure R&D Sud-Ouest. L'agence a décidé d'investir de manière plus importante sur la R&D pour développer ses savoir-faire et son attractivité. Cette décision s'est avérée être la bonne, puisque nous avons pu déclencher des nombreux rebonds clients et attirer de jeunes talents et experts pour transformer les transports.

Quel est ton rôle en tant que Directeur du pôle Transport du futur ?

Mon rôle consiste à structurer et animer les équipes (de 50 à 70 personnes) et les activités pour adresser les enjeux des transports nouvelle génération. Pour cela, je suis régulièrement au contact des clients et de nos équipes projets pour comprendre leurs besoins et leurs problématiques. Je définis la stratégie du pôle en coopération avec le responsable innovation, nos responsables business et opération. Enfin, je mets en place la structure d'équipe, permettant à chacun de s'épanouir en tant que chercheur, expert ou team leader. Il faut être réactif et s'adapter au contexte et appétences de chacun.

Nous avons réorganisé notre pôle autour de 3 labs, au lieu de 7 auparavant : le lab co-design, eco-propulse et co-operate. Mais pourquoi ? Pour augmenter la résilience, renforcer l'esprit d'équipe et rationaliser la gestion projet. Cette transformation, demandée par l'équipe lors de chantiers annuels d'amélioration, permet aux experts et aux docteurs de se focaliser sur les travaux techniques. Ensuite, nous avons mis en place des gates R&D. Chaque année, chaque projet est challengé par ses pairs (technique, commerce ou opérationnel) pour orienter les travaux. Ces gates permettent de s'assurer que notre R&D n'est pas hors-sol, qu'elle répond bien à tous les besoins et que nos équipes sont en prises avec nos projets.

Nous travaillons également avec des nombreuses écoles et universités, en impliquant les étudiants sur des sujets de transformation sociétale et technologique.

Peux-tu nous présenter les 3 labs du pôle ?

Le pôle co-design, dont l'objectif est de développer de nouvelles méthodes et outils pour accompagner les ingénieurs tout au long du cycle de création d'un système des transports de demain. De la conception, à l'opération, en passant par les tests. IA, NLP, MBSE sont notamment les technos mises en œuvre notre projet phare AI4VV soutenu par la DGAC de 2021 à 2024.

Le pôle eco-propulse pour développer la propulsion green des véhicules. Nos équipes travaillent sur de nouvelles sources d'énergie, leur hybridation. Ils étudient aussi comment développer des solutions plus simples pour recharger les voitures via de la robotique et un positionnement indoor très précis.

Le pôle co-operate vise à opérer les transports en les rendant plus sûrs, plus accessibles et plus verts. Nos équipes développent des nouveaux usages comme la navigation collaborative pour économiser du carburant, ou encore travaillent sur la vision collaborative pour rendre plus sûres nos voitures en s'intéressant à la conscience situationnelle. Nous sommes également très fiers de travailler sur un système permettant à des malentendants de piloter en zone contrôlée. Ce projet est développé avec l'association Fans4all, que nous soutenons techniquement via nos équipes et financièrement via la fondation SII.

Quel est le projet que tu souhaites le plus voir se concrétiser cette année ?

2023 est pour nous l'occasion de lancer le nouveau projet « I can see » proposé par Laurent Valente et 2nd du challenge innovation. Le challenge innovation a lieu chaque année dans notre agence SII Sud-Ouest. L'occasion pour nos collaborateurs de proposer des idées innovantes de rupture, d'amélioration continue, d'outils, de processus et d'évolution système.

Les technologies nous permettent aujourd'hui d'envisager des drones autonomes volant à 30 Km/h et des voitures autonomes à 70 Km/h. Alors que pour la population malvoyante, de 5 millions d'individus dans le monde et qui se déplacent à 5 Km/h, nous ne leur proposons qu'une canne.

Le projet « I can see » vise à développer des capteurs légers pour détecter un obstacle fixe ou mobile et restituer l'information au malvoyant via des interfaces innovantes.

Computer vision, capteur, développement embarqué, conscience situationnelle, détection, interface homme machine, ce projet fait appel à des technologies nécessaires pour les transports nouvelle génération. Nous développons ces technologies pour tous par un cas d'application lié au handicap : la technologie par le handicap !

Actuellement, nous initions la collaboration avec SII Canada et nous recherchons une ou des associations pour participer au recueil du besoin.