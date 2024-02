SII (Société pour l'Informatique Industrielle) est une société de services informatiques organisée autour de 2 pôles d'activités : - prestations de conseil et d'ingénierie : conseil en développement de systèmes d'information, réalisation de projets d'interconnexion de plates-formes de services de téléphonie sur IP, réalisation de portails Extranet, développement de suites logicielles de traitement de l'information, administration et exploitation de serveurs et de bases de données, pilotage centralisé de systèmes de surveillance, etc. ; - intégration et maintenance de systèmes d'information. Le CA par marché se ventile entre aéronautique, défense et spatial (21,1%), banque et assurance (18,8%), télécoms et médias (12%), industries (7,7%), services (7,3%), énergie (7,2%), santé (6,3%), commerce et distribution (4,9%), automobile (4,1%), transport (3,8%) et autres (6,8%). 57,5% du CA est réalisé à l'international.

Secteur Services et conseils en informatique