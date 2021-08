SII : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2021/2022

Paris, le 12 août 2021 – 18 heures

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2021/2022 : 187,2 M€

Croissance organique de 26,9%

Croissance de l’activité en France : +33,6%

Croissance de l’activité à l’International : +21,4%

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce son chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2021/2022.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Ce premier trimestre de l’exercice 2021/2022 affiche une très belle reprise de l’activité. Même si ce trimestre bénéficie d’une base de comparaison très favorable et d’un calendrier offrant deux jours facturables supplémentaires, le chiffre d’affaires généré est supérieur de plus de 15% à celui enregistré au premier trimestre de l’exercice 2019/2020 (exercice précédent la crise du Covid-19). Il confirme ainsi le chemin retrouvé de la croissance organique et salue toute l’énergie déployée par l’ensemble des équipes ainsi que la pertinence de la stratégie du groupe SII. »

En M€

1er trimestre (clos au 30/06) 2020/2021 2021/2022 Variation Variation

à taux constants* Chiffre d’affaires 147,43 187,16 + 26,9% + 27,1% dont France 67,57 90,24 + 33,6% + 33,6% dont International 79,86 96,92 + 21,4% + 21,6%

* hors croissance externe et effets de change (taux de change 2020-2021 appliqués au chiffre d’affaires 2021-2022)

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, a réalisé au cours de ce premier trimestre de l’exercice 2021/2022 un chiffre d’affaires de 187,2 M€, en hausse de 26,9%. Toutes les entités géographiques ont contribué à cette performance positive, à la seule exception de l’Allemagne qui ne connait pas encore une dynamique de reprise. Les activités ont particulièrement rebondi en France et en Espagne et la croissance, existante au trimestre précédent, s’est poursuivie ou a pu s’accélérer dans les autres pays.

Très nette reprise de l’activité en France

En France, le groupe SII réalise un chiffre d’affaires de 90,2 M€ au cours de ce premier trimestre de l’exercice 2021/2022, soit une croissance entièrement organique de 33,6%. Le Taux d’Activité Congés Exclus (TACE) a atteint 89,5% sur le trimestre assez proche de l’optimal. Le trimestre a également bénéficié de deux jours calendaires supplémentaires. Compte tenu de la base de comparaison, tous les principaux secteurs économiques sur lesquels opère SII ont contribué à cette reprise d’activité. Les effectifs directs sont en croissance sur ce trimestre contrairement à l’exercice précédent.

L’International accélère son rythme de croissance

A l’International, le groupe SII enregistre un chiffre d’affaires trimestriel de 96,9 M€ en croissance de 21,4% par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. Plusieurs pays poursuivent ou accélèrent leur croissance organique : la Pologne (+24,5%), la Roumanie (+27,0%), le Chili (+50,8%), le Maroc (+73,3%) et le Royaume-Uni (+30,3%). L’Espagne affiche un rebond exceptionnel de son activité avec une croissance organique de 46,5%. La difficulté majeure se situe en Allemagne où l’activité est toujours en décroissance de 17%. La performance des autres pays se situe dans le prolongement du trimestre précédent.

Perspectives

Ce premier trimestre affiche une performance attendue mais exceptionnelle. En effet, ce trimestre bénéficie à la fois d’une base de comparaison très favorable et de deux jours ouvrés supplémentaires par rapport à l’exercice dernier. La performance réalisée permet de confirmer avec confiance la perspective d’une croissance organique d’au moins 10% et une amélioration de la marge opérationnelle sur l’exercice, sous réserve d’une évolution sans changement majeur de la situation sanitaire.

Proposition de dividende de 0,15€ par action

Le groupe SII rappelle que, conformément à sa politique de distribution et de retour aux actionnaires, il sera proposé, lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 16 septembre 2021, le versement d’un dividende de 0,15 euro par action.

***

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2021/2022, le mardi 9 novembre 2021 après bourse

-

Contacts :

SII - Eric Matteucci - : 01.42.84.82.22

Presse Financière : CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - : 01.53.48.80.57

-

Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.sii-group.com

Compartiment B d’Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l’activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),

des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 654,2 M€ au titre de l’exercice 2020/2021, clos au 31 mars.

Pièce jointe