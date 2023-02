SII : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022/2023

Paris, le 7 février 2023 – 18 heures

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022/2023 : 736,5 M€

Croissance de 25,1% sur 9 mois

Croissance de l’activité en France : +13,0%

Croissance de l’activité à l’International : +35,5%

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce son chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2022/2023.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Ce troisième trimestre de l’exercice 2022/2023 nous permet d’enregistrer, pour le septième trimestre consécutif, une croissance organique du chiffre d’affaires supérieure à 20%. Malgré un contexte macroéconomique incertain, la dynamique du groupe SII se poursuit à un rythme soutenu, supérieur à notre marché de référence. Sans changement de contexte majeur, cette trajectoire doit maintenant nous conduire à dépasser la barre symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel pour l’ensemble de l’exercice 2022/2023. »

En M€

au 31 décembre 2021/2022 2022/2023 Variation Variation

organique* Chiffre d’affaires 1er trimestre 187,16 238,45 + 27,4% + 28,0% Chiffre d’affaires 2ème trimestre 189,14 238,75 + 26,2% + 28,7% Chiffre d’affaires 3ème trimestre 212,66 259,31 + 21,9% + 23,2% Chiffre d’affaires 9 mois 588,96 736,51 + 25,1% + 26,5% dont France 276,32 308,80 + 13,0% + 13,0% dont International 315,64 427,71 + 35,5% + 38,1%

* hors croissance externe et effets de change (taux de change 2021-2022 appliqués au chiffre d’affaires 2022-2023)

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, a réalisé au cours de ce troisième trimestre de l’exercice 2022/2023 un chiffre d’affaires de 259,3 M€, en hausse de 21,9%. Cette performance s’inscrit totalement dans la continuité du premier semestre. A l’exception de l’Espagne, toutes les entités géographiques ont contribué à cette croissance, alimentée par un taux d’activité toujours élevé et un développement commercial continu.

Croissance constante en France

En France, le groupe SII enregistre un chiffre d’affaires de 109,6 M€ au cours de ce troisième trimestre et affiche ainsi une croissance organique (+13,0%) de même ampleur qu’au premier semestre. Le Taux d’Activité Congés Exclus (TACE) est resté à un niveau satisfaisant au cours de ce trimestre.

Au global sur l’ensemble des neuf premiers mois, le chiffre d’affaires réalisé en France s’établit à 308,8 M€.

L’International conserve un rythme de croissance organique exceptionnel

A l’International, le groupe SII enregistre un chiffre d’affaires trimestriel de 149,7 M€ en croissance de 29,4% à taux constants par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent. À l’exception de l’Espagne qui enregistre sur ce trimestre une baisse de son activité (-7%), tous les pays poursuivent leur croissance organique, dont pour le plus grand nombre, à un rythme élevé, parmi ceux-ci : la Pologne (+33%), l’Allemagne (+39%), la Roumanie (+59%), le Chili (+38%), le Canada (+35%), la République Tchèque (+73%), le Maroc (+26%) et la Colombie (+36%).

Perspectives

Malgré un climat géopolitique et macroéconomique qui reste incertain, et sous réserve d’une évolution sans changement majeur, le chiffre d’affaires réalisés sur les neuf premiers mois et les opportunités commerciales actuelles devrait nous permettre d’atteindre un chiffre d’affaires annuel au-delà du milliard d’euros pour l’ensemble de l’exercice 2022/2023 avec une marge opérationnelle toujours comprise entre 9 et 10%.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires annuels 2022/2023, le mardi 9 mai 2023 après bourse

Compartiment B d’Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

ANNEXE : Chiffre d’affaires par trimestre

En M€



T1 2022/2023 T2 2022/2023 T3

2022/2023 9 mois 2022/2023 France 101,96 97,22 109,62 308,80 Variation

dont à taux constants* +13,0%

+13,0% +12,9%

+12,9% +13,0%

+13,0% +13,0%

+13,0% International 136,54 141,48 149,69 427,71 Variation

dont à taux constants* +40,9%

+42,1% +37,3%

+40,2% +29,4%

+31,7% +35,5%

+38,1% Total groupe SII 238,50 238,70 259,31 736,51 Variation

dont à taux constants* +27,4%

+28,0% +26,2%

+28,7% +21,9%

+23,2% +25,1%

+26,5%

* : hors effets de change de l’exercice (taux de change de l’exercice précédent appliqués au chiffre d’affaires de

l’exercice en cours)

À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l’activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),

des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 828,9 M€ au titre de l’exercice 2021/2022, clos au 31 mars.

