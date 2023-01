SII : Communiqué - SII acquiert Metanext

Ce projet industriel représente une étape importante pour METANEXT, bénéficiant de nouvelles opportunités et de nouvelles capacités pour ses équipes et ses clients. « Ce projet représente une étape décisive dans le développement de METANEXT. En étroite collaboration avec le Groupe SII, nos équipes deviennent une référence nationale dans le domaine de l'accompagnement vers le Cloud », explique Tristan Monroe, Président de METANEXT.

Entreprise de services numériques spécialisée dans le Cloud, METANEXT a réalisé un chiffre d'affaires 2021 d'environ 18 M€. Disposant d'une équipe d'environ 160 consultants, implantée en Ile-de- France et à Lyon, METANEXT adresse les problématiques fonctionnelles et métiers de clients, grands comptes et entreprises de taille intermédiaire, avec une offre de services structurée autour de trois axes : le Conseil en transformation vers le Cloud, l'intégration des solutions de Cloud privé et public et le support aux opérations (Centres d'Expertise et Services Managés). METANEXT est particulièrement présent dans les secteurs de la Banque-Finance, de l'Assurance, des Services et de l'Industrie.

À propos de SII

Le groupe SII est une société d'ingénierie et de conseils en technologies (ICT) et une entreprise de services numériques (ESN) créée en 1979 par Bernard HUVÉ, ingénieur de formation.

Le groupe SII emploie aujourd'hui près de 11 000 salariés dans 18 pays sur quatre continents au travers de 80 implantations de proximité. Le groupe recrute chaque année en moyenne plus de 4 000 consultants et ingénieurs qui agissent au quotidien pour intégrer et développer de nouvelles technologies et faire évoluer les systèmes d'information.

Toujours soucieux d'apporter des solutions à valeur ajoutée et innovantes, SII intervient auprès de grands groupes dans des secteurs d'activité variés tels que l'Aéronautique, le Spatial et la Défense, la Banque-Assurance, les Télécommunications, l'Energie, le Retail, les Transports et l'Industrie. Labellisée EcoVadis Platinum et Great Place To Work, le groupe SII se démarque par sa politique sociétale en faveur d'un monde numérique et durable et par une culture d'entreprise ancrée en faveur de la qualité de vie au travail et de l'inclusion.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d'affaires de 828,9 M€ au titre de l'exercice 2021/2022, clos au 31 mars.

À propos de METANEXT

Fondé et dirigé depuis 2002 par Tristan Monroe, METANEXT est un cabinet de conseil indépendant, spécialisé dans le Conseil en transformation vers le Cloud. Partenaire des grands acteurs technologiques du Cloud, METANEXT accompagne ses clients dans leur transformation avec une approche complète de Cloud Advisor, Cloud Builder et Managed Services Provider.

METANEXT est dans le top 120 des ESN françaises. Ses consultants interviennent en France au service de la performance des DSI des plus grands comptes dans les secteurs de la Banque-Finance, de l'Assurance, des Services et de l'Industrie.

METANEXT a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 18 M€ au titre de l'année 2021.

