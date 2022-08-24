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SII : Document AMF CP. 2022DD857742

24/08/2022 | 16:38
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2022DD857742

19 août 2022

FR0000074122 - DD152906

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Bernard HUVE, Président du Conseil de surveillance

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SII

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 19 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000074122

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 50.1693 Euro

VOLUME : 2 373.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 50.1693 Euro

VOLUME : 2 373.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 19 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

SII SA published this content on 22 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 August 2022 14:37:02 UTC.


© Publicnow 2022
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Rendement 2023 1,04%
Capitalisation 927 M 927 M -
VE / CA 2023 0,78x
VE / CA 2024 0,71x
Nbr Employés 10 311
Flottant 43,3%
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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