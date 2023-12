cette occasion, le concert, composé M. Bernard Huvé, Mme Alexia Slape, MM. Arnaud Huvé et Alban Huvé et Mme Christiane Guillebaut et la société SII Goes On SAS

2. Par le même courrier, la déclaration d'intention suivante a été effectuée :

Il est rappelé que la mise en concert entre Bernard Huvé (président du conseil de surveillance de SII), Alexia Slape, Arnaud Huvé, Alban Huvé et Christiane Guillebaut (le « Groupe Familial Huvé »), Eric Matteucci (président du directoire de SII, le « Dirigeant »), Antoine Leclercq, François Goalabré, Charles Mauclair et Didier Bonnet (les autres membres du directoire de SII, les « Managers »), SII Goes On et BTO Sanok S.à r.l. (voir D&I 223C2071) résulte de la signature, le 12 décembre 2023, d'un protocole d'investissement relatif à l'acquisition envisagée, par l'intermédiaire de SII Goes On, de l'intégralité du capital social de SII, par le lancement d'une offre publique d'achat simplifiée initiée par SII Goes On agissant pour le compte du concert, conformément aux articles 231-13,233-1, 1° et 234-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, suivie de la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire et de la radiation des actions SII du marché réglementé d'Euronext Paris, si les conditions sont réunies (l' « Opération »). L'acquisition par SII Goes On des actions SII apportées dans le cadre de l'Opération sera financée par une dette bancaire syndiquée et par un apport en fonds propres et quasi-fonds propres de BTO Sanok S.à r.l.

SII Goes On détient, à titre individuel, 10 529 013 actions et autant de droits de vote théoriques de SII, représentant 52,65% du capital social et des droits de vote théoriques de SII, et détient, de concert, 10 624 189 actions et autant droits de vote théoriques de SII, représentant 53,12% du capital social et des droits de vote théoriques de SII.