SII : Le Groupe SII, partenaire Platinum de Thales

En complément de ses périmètres d'Ingénierie Logicielle et Système actuels, SII soutiendra Thales dans les domaines de la Cyber Sécurité, Hardware, Gestion de Projet et Qualité, avec deux partenaires privilégiés : Apside & Trigo. Ces services s'étendront à l'ensemble des Globales Business Lines Thales et des régions du globe.

Nous sommes très heureux de poursuivre cette collaboration mondiale en tant que premier partenaire Platinum dans le domaine Engineering du groupe Thales.

En tant que partenaire de valeur, engagé et résilient, SII fonctionnera comme une seule et même équipe afin d'accompagner Thales dans sa stratégie de transformation.

Hélène DOUMERC, Directrice de la Direction du Développement SII Group

Partenaire mondial, durable et compétitif, le Groupe SII est un acteur de la transformation dans les domaines d'ingénierie et de l'IT, qui fonde son développement sur la co-construction avec Thales depuis plus de 15 ans. Nous tenons à remercier le Groupe Thales pour sa confiance dans la réalisation d'une ambition commune et d'un partenariat de confiance. Félicitations aussi aux équipes SII impliquées dans les activités de Thales « Nous avons écrit un très bon Volume 1 en France, écrivons maintenant un Best-seller mondial multi-catégories avec le Volume 2 ! »



À propos du groupe SII



Fondé en 1979, le Groupe SII est une Entreprise de Services du Numérique à dimension internationale disposant d'une large couverture géographique avec 100 implantations réparties sur 4 continents.



Notre positionnement hybride autour du Conseil en Technologies et des Services Numériques, nous permet d'accompagner les grands groupes de tous les secteurs économiques, dans l'intégration des nouvelles technologies et des méthodes de management de l'innovation.

Notre mission : faire évoluer les systèmes d'information et contribuer à la conception et au développement des futurs produits ou services de nos clients !



En tant qu'acteur engagé et innovant, notre modèle d'organisation décentralisée est basé sur la responsabilisation et la capacité d'entreprendre. Cela confère proximité et réactivité à nos clients, mais apporte aussi à nos salariés, au cœur de notre stratégie, un cadre épanouissant pour le développement de leurs compétences et carrières.

Labellisés Great Place To Work, et porteurs du mouvement #fungenieur, nous sommes fiers de valoriser notre métier de « changeur de monde » où les héros sont les ingénieurs.

Portés par un contexte de transformation profonde des entreprises, notre volonté est de conjuguer, pour l'ensemble de nos parties prenantes, une politique de développement ambitieuse avec une approche engagée pour un monde numérique durable.

À propos d'APSIDE

Apside est une entreprise de conseil en IT qui relie une communauté de 3 000 consultants. Apside accompagne ses clients dans le développement de leurs projets.

À propos de TRIGO

TRIGO est une multinationale qui fournit des solutions opérationnelles de gestion de la qualité pour le secteur de l'industrie, en particulier dans les industries Automobile et Aérospatiale. Avec une équipe de plus de 10 000 professionnels présents dans plus de 20 pays, sur 4 continents, TRIGO offre un portefeuille complet de services d'assurance de la qualité allant de l'inspection à l'audit expert, en passant par le conseil et la formation.