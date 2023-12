L'année 2023 a été marquée par une nouvelle croissance du marché français du conseil en technologie et des services numériques. Dans son communiqué de décembre 2023, Numeum a annoncé s'attendre à un marché du secteur numérique en croissance de 6,5% en 2023 dont 4,1% pour les services numériques et 5,5% pour le conseil en technologies. Ces agrégats montrent, une fois de plus, la dynamique de notre marché dans un contexte macro- économique plus difficile. Les secteurs de l'industrie (aéronautique et automobile), des services et du transport ont été les premiers contributeurs de cette croissance sans oublier le commerce et les assurances.

Numeum entrevoit, dans ses études économiques, une année 2024 toujours en progression d'activité mais avec un taux de croissance qui poursuit sont ralentissement vers 5,8% (dont 3,3% pour les services numériques et 4,6% pour le conseil en technologies). Par ces chiffres, le secteur du numérique confirme qu'il est un des secteurs parmi les plus dynamiques en période d'expansion et parmi les plus résilients lors des périodes de contractions de l'activité.

Pour 2024, les sujets qui devraient être traités en priorités par les DSI restent le cloud, la sécurité, la donnée auxquels s'ajoutent l'intelligence artificielle et le numérique responsable.