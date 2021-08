SII : Signature d'un pacte Dutreil

Paris, le 12 août 2021 – 18 heures

Signature d’un pacte Dutreil

Le 30 juin 2021, Bernard Huvé (Président du conseil de surveillance) ainsi que les autres membres du groupe familial Huvé, et Monsieur Eric Matteucci (Président du Directoire) ont signé un engagement collectif de conservation portant sur 35% des actions de la société conformément aux dispositions de l’article 787 B du Code Général des Impôts, en replacement du pacte précédent signé le 31 mars 2019. Ce nouveau pacte d’une durée contractuelle de 24 mois est renouvelable annuellement par tacite reconduction. Tous les signataires de ce nouveau pacte (Bernard Huvé, Alban Huvé, Alexia Slape, Arnaud Huvé et Eric Matteucci) possèdent individuellement plus de 5% des actions de la société.

Compartiment B d’Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l’activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),

des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 654,2 M€ au titre de l’exercice 2020/2021, clos au 31 mars.

