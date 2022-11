SII : Stifel reste à l'Achat

Stifel a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 60 euros sur SII après la présentation des résultats semestriels. Le bureau d’études souligne que la performance opérationnelle est conforme aux attentes. Il précise qu’il est un peu plus prudent sur ses prévisions de marge. Le broker cible un résultat opérationnel d’activité de 24 millions d’euros sur l’exercice 2022-2023, dont 14 millions au second semestre. A l’international, il prévoit un résultat opérationnel d’activité de 69 millions d’euros sur l’exercice 2022-2023, dont 34 millions au second semestre.