SII : acquisition de 100% du capital de Metanext

SII confirme ce soir l'acquisition de 100% du capital de Metanext, les deux parties ayant signé le closing définitif de l'opération.



Entreprise de services numériques spécialisée dans le Cloud, Metanext a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 18 ME en 2021 avec une équipe d'environ 160 consultants, implantée en Ile-de-France et à Lyon, rapporte SII.



Cette opération s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques de diversification technologique du groupe SII et va permettre à SII d'accélérer son développement sur l'expertise Cloud et de renforcer sa proximité avec un ensemble de grands comptes stratégiques.



'Cette opération présente des synergies commerciales, géographiques et métiers, porteuses de croissance rentable', confirme ainsi SII.



