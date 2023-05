SII : franchit la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel

Données financières EUR USD CA 2023 1 004 M 1 107 M - Résultat net 2023 71,7 M 79,0 M - Tréso. nette 2023 79,4 M 87,5 M - PER 2023 13,8x Rendement 2023 0,86% Capitalisation 966 M 1 065 M - VE / CA 2023 0,88x VE / CA 2024 0,79x Nbr Employés 10 741 Flottant 43,3% Graphique SII Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SII Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Clôture 50,10 € Objectif de cours Moyen 58,75 € Ecart / Objectif Moyen 17,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Éric Matteucci Chairman-Management Board Bernard Huvé Chairman-Supervisory Board Jean-Yves Fradin Member-Supervisory Board Alexia Slape Member-Supervisory Board Antoine Leclercq Regional Director-International Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SII 10.47% 1 065 ACCENTURE PLC -0.76% 167 242 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. -0.19% 145 427 SIEMENS AG 15.57% 130 828 IBM -12.24% 112 053 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. -9.79% 88 520