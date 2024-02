SII : le concert de SII Goes On dépasse les deux tiers

Le 13 février 2024 à 08:54 Partager

Le concert composé de la société SII Goes On SAS et d'autres actionnaires a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 février, les seuils de deux tiers du capital et des droits de vote de SII, et détenir 70,09% du capital et des droits de vote de ce groupe informatique.



À cette occasion, SII Goes On a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions SII par SII Goes On dans le cadre de son OPAS ouverte du 8 au 23 février inclus.



Pour rappel, SII Goes On s'engage à acquérir, au prix unitaire de 70 euros, la totalité des actions SII existantes non détenues par les membres de son concert. Il a l'intention de demande, si les conditions requises sont remplies, un retrait obligatoire.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.