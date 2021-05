SII : A suivre aujourd'hui

SII a réalisé sur l’exercice 2020/2021 un chiffre d’affaires de 654,2 millions d'euros, en baisse modérée de 3,3% (baisse de 1,5% à taux constants) dans le contexte de crise sanitaire. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires du spécialiste des métiers de l’ingénieur, a renoué avec la croissance et atteint 183,6 millions d'euros, en progression de 3,8% (croissance de 5,6% à taux constants). Cette performance doit permettre d’afficher une amélioration de la marge opérationnelle, sur le second semestre, comparée au premier semestre de l’exercice.



Sur la première partie de l'exercice la marge opérationnelle d'activité a plongé de 50,1% à 12,03 millions d'euros. Cette dernière a représenté 4% des revenus contre 7,4%, un an plus tôt.



Dans un environnement où la visibilité reste réduite, le groupe SII entend renouer avec une croissance organique significative sur le prochain exercice dès le premier trimestre. Le groupe SII précisera ses ambitions annuelles 2021/2022 lors de la publication de ses résultats annuels de l'exercice 2020/2021 tant en termes de chiffre d'affaires que de marge opérationnelle.