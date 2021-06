SII : Comptes annuels 2020/2021

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Le second semestre de cet exercice nous permet de contenir les stigmates de la crise apparue début 2020. Le dernier trimestre de l'exercice a vu la croissance organique faire son retour sur nos marchés en France. Ce retour vers une performance normative a permis de connaître un résultat opérationnel positif sur la France pour l'ensemble de l'exercice. Les très belles performances de nos activités sur plusieurs pays à l'International nous permettent d'afficher une marge opérationnelle en progression hors de France. Tous ces résultats ont été obtenus grâce à la confiance de nos clients et à l'enthousiasme de tous nos collaborateurs pour délivrer une réponse à la hauteur des attentes. La situation que nous connaissons actuellement nous projette avec confiance et appétit vers un nouvel exercice de croissance rentable plein de promesses. »

Un exercice soutenu par la poursuite de la croissance des activités à l'international

Le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 31 mars 2021 s'établit à 654,2 M€ en recul de 3,3% à taux courants (-1,5% à taux constants), la dynamique de croissance historique ayant été freinée momentanément par la crise sanitaire.

En France, le chiffre d'affaires s'établit à 315,5 M€ en décroissance de 9,2% marqué toutefois par une amélioration de l'activité trimestre après trimestre et un retour à la croissance dès le dernier trimestre. Les

secteurs des Télécommunications et de l'Energie ressortent en croissance sur l'exercice, respectivement +10% et +8%. La Défense et les Banques-Assurances-Mutuelles ont également particulièrement bien résisté au global sur l'exercice. A fin mars 2021, en France, le groupe SII compte 4 142 collaborateurs, contre 4 207 à fin mars 2020. Malgré le contexte adverse, le groupe a poursuivi le déploiement de sa stratégie RH, élément clé de sa croissance future. Cet engagement fort du groupe SII envers ses collaborateurs s'est matérialisé par l'obtention de la première place au palmarès Great Place To Work France 2021.

Les activités à l'International atteignent 338,7 M€ de chiffre d'affaires sur l'exercice, soit une croissance de 6,6% à taux constants. L'activité à l'International est ressortie en croissance sur chaque trimestre de l'exercice. La Pologne affiche une croissance remarquable de 20,2% (à taux constants) avec de bons résultats sur les secteurs Banques-Assurances-Mutuelles, Santé et Electronique. L'Allemagne est en décroissance de 27,5%, toujours exposé sur les secteurs de l'Aéronautique et de l'Automobile, tout comme l'Espagne.

A fin d'exercice, le groupe SII totalise 8 789 collaborateurs, contre 8 601 à fin d'exercice 2019/2020.

Résistance des marges et structure financière solide

A fin mars 2021, le groupe SII délivre un résultat opérationnel d'activité de 38,7 M€. La marge opérationnelle d'activité s'améliore nettement au second semestre avec la reprise progressive de l'activité. Sur l'exercice, elle ressort à 5,9%, en repli de 0,7 points seulement. Malgré le contexte adverse, le groupe SII a poursuivi sa structuration interne, gage d'efficacité commerciale et opérationnelle. Tout en gardant l'agence locale au cœur de son ADN, le groupe augmente ainsi progressivement la transversalité de ses ressources à la fois pour la réponse aux appels d'offres et la relation avec ses clients. Si la crise sanitaire a nettement impacté le TACE1 moyen groupe au 1er semestre, ce dernier s'est amélioré de mois en mois et ressort à 83,1% pour l'ensemble de l'exercice, contre 88,4% en 2018/2019.

En France, le résultat opérationnel s'établit à 4,5 M€, soit une marge opérationnelle de 1,4%, impactée par la crise sanitaire et le maintien des investissements de structure pour préparer la sortie de crise et le retour

de la dynamique de croissance. Le second semestre marque une forte amélioration de la rentabilité par rapport au premier semestre du fait de l'amélioration en cours du TACE. A l'international, la marge opérationnelle affiche une progression de 0,8 points pour s'établir à 8,9%. Cette belle performance s'appuie sur la forte activité en Pologne qui délivre une croissance rentable solide. Si l'Espagne et l'Allemagne voient leurs performances encore ralenties, la Roumanie et le Chili progressent nettement.

Après prise en compte du résultat financier et des impôts, le résultat net s'établit à 24,7 M€, soit une marge nette de 3,8%.

A fin mars 2021, le groupe SII dispose d'une structure financière solide. Sa trésorerie nette ressort renforcée après cet exercice atypique. Elle s'établit à 88,4 M€ hors dettes de location IFRS 16 (38,2 M€ y compris dettes IFRS 16), contre 57,2 M€ à fin mars 2020. Cette structure de bilan lui donne les moyens financiers de capter la croissance future.

Proposition de dividende de 0,15 € par action

Dans ce contexte de reprise économique, le groupe SII proposera lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui aura lieu le 16 septembre 2021, le versement d'un dividende d'un montant de 0,15 € par

action.

Perspectives : retour de la croissance organique à deux chiffres et amélioration de la rentabilité

Le groupe SII bénéficie de bonnes perspectives sur la plupart de ses secteurs d'activité et de ses géographies. Dans le contexte de reprise post-crise sanitaire, le groupe peut compter sur des atouts solides : l'efficience de ses équipes dont l'organisation continue d'être renforcée, la capacité à saisir les opportunités grâce à une forte diversité sectorielle et géographique et une politique RH de qualité, élément essentiel pour capter la croissance future.

Sur la base d'une hypothèse d'une situation sanitaire stabilisée, SII anticipe une croissance organique de 10 % et une amélioration de sa marge opérationnelle sur l'exercice 2021/2022. Ainsi, à fin mars 2022, le chiffre d'affaires attendu se situerait en nette hausse organique par rapport au chiffre d'affaires pré-crise sanitaire (au 31 mars 2020). Le premier trimestre 2021/2022 marquera quant à lui un fort effet de base favorable, le premier trimestre 2020/2021 s'étant déroulé pendant le premier confinement.

1 Taux d'activité congés exclus (facturé / facturable, congés exclus)