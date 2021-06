SII : recul de 8,3% du résultat net pdg annuel

SII publie un chiffre d'affaires de 654 ME au titre de l'exercice 2020/2021, soit un recul de 3,3% par rapport à l'exercice précédent (676 ME).



Le résultat opérationnel se chiffre à 34,7 ME, en baisse de 19,6% par rapport à 2019/2020, tandis que la marge opérationnelle s'établit à 5,3% (contre 6,38% un an plus tôt).



Le résultat net part du groupe recule de 8,3%, à 24,9 ME.



Dans ce contexte dereprise économique, le groupe SII proposera le versement d'un dividende d'un montant de0,15 Epar action.



Surla base d'unehypothèse d'une situation sanitaire stabilisée,SII anticipe une croissance organique de 10% et une amélioration de sa marge opérationnelle sur l'exercice 2021/2022.



Ainsi, à fin mars 2022,le chiffre d'affairesattenduse situeraiten nette hausse organique par rapport au chiffre d'affaires pré-crise sanitaire (au 31 mars 2020).



