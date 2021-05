SII : renoue avec la croissance (+5,6%) au 4e trimestre

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, annonce un chiffre d'affairesannuelde 654 ME au titre de l'exercice2020/2021, en recul de 1,5% à taux de change constants.



La reprise de l'activité s'est dessinée tout au long de l'année, passant de -7,3% au 1er trimestre à -4,5% au deuxième, avant de se stabiliser au 3e ( -0,5%) et d'atteindre +5,6% au quatrième (le tout à taux de change constants).



Sur l'ensemble de l'exercice, l'activité recule en France (-9,2%) et progresse de 6,6% à l'international, à taux de change constants.



Eric Matteucci, président du directoire, souligne que le retour de la croissance organique au dernier trimestre constitue 'un succès' et 'une grande satisfaction'.



Ainsi, dans un environnement où la visibilitéresteréduite, le groupe SIIentend renouer avec une croissance organique significative sur le prochain exercicedès le premier trimestre.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.