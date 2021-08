SII : profite d'une base de comparaison favorable

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, a réalisé au cours de son premier trimestre 2021-2022 un chiffre d’affaires de 187,2 millions d'euros, en hausse de 26,9%. Toutes les entités géographiques ont contribué à cette performance positive, à la seule exception de l’Allemagne (-17%) qui ne connait pas encore une dynamique de reprise. Les activités ont particulièrement rebondi en France (+33,6% à 90,2 millions d'euros) et en Espagne (+46,5%) et la croissance, existante au trimestre précédent, s’est poursuivie ou a pu s’accélérer dans les autres pays.



A l'International, le groupe SII enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 96,9 millions d'euros, en croissance de 21,4%. Plusieurs pays poursuivent ou accélèrent leur croissance organique : la Pologne (+24,5%), la Roumanie (+27,0%), le Chili (+50,8%), le Maroc (+73,3%) et le Royaume-Uni (+30,3%).



En fonction de l'évolution de la pandémie, SII confirme la perspective d'une croissance organique d'au moins 10% et une amélioration de la marge opérationnelle sur l'exercice.





Le groupe rappelle qu'il proposera à l'assemblée générale du 16 septembre un dividende de 15 centimes par action.