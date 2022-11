SII : résultat net pdg en hausse de 24,7% au 1er semestre

Au cours du 1er semestre de son exercice 22/23, le groupe SIIenregistre un chiffre d'affaires de 477,3ME, en croissance de 26,8% par rapport à la même période un an plus tôt.Dans le même temps, le résultat opérationnel d'activité ressort à 45,3 ME, en hausse de 26,5 ME, avec un résultat net part du groupe de 34,7 ME, en hausse de 24,7%.'Le groupe SII a bénéficié d'une bonne dynamique sectorielle et d'une demande clients très élevée durant ce semestre. Grâce à l'engagement des équipes, le groupe réalise de bonnes performances financières', souligne SII.Conformément aux annonces réalisées lors de la publication du chiffre d'affaires du premier semestre, le groupe SII confirmes'attendre àréaliser une croissance organique supérieure à 15% pour le troisième trimestre de cet exercice 2022/2023Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.