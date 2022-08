SII : un premier trimestre en croissance et des perspectives radieuses

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, a dévoilé son chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2022/2023 d'où ressort une hausse de 27,4%, à 238,5 millions d'euros. Cette performance a été alimentée par un taux d’activité au plus haut depuis près de trois ans, une évolution des effectifs liée au niveau de recrutement de l’exercice précédent et une excellente performance commerciale de toutes les équipes, indique la société.



En France, le groupe SII réalise un chiffre d'affaires de 102,0 millions d'euros au cours de cette période, soit une croissance entièrement organique de 13,0%.



A l'international, il enregistre une progression de 40,9 %, à 136,5 millions d'euros.



"Ce premier trimestre de l'exercice 2022/2023 s'inscrit dans la continuité du précédent et affiche ainsi une très belle performance. Dans un contexte macroéconomique qui s'assombrit, la demande sur ce trimestre est restée à un niveau élevé et nos équipes ont profité des opportunités ainsi créées. Ce premier trimestre lance parfaitement notre nouvel exercice et sécurise notre scénario pour le premier semestre ", a commenté Eric Matteucci, président du Directoire.



Côté perspectives, le groupe table sur une croissance organique du chiffre d'affaires à deux chiffres, attendue dorénavant au-delà de 20% sur le premier semestre, et une marge opérationnelle comprise entre 9 et 10%, sous réserve d'une évolution sans changement majeur de la situation sanitaire et géopolitique.