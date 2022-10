Sika : Crédit Suisse abaisse son objectif de cours

Crédit Suisse confirme son opinion Surperformance mais abaisse son objectif de cours de 384 à 367 CHF sur le titre Sika.



Pour l'analyste, la société reste sur 'une trajectoire de croissance très robuste'.



Crédit Suisse laisse ses prévisions globalement inchangées mais réduit les prévisions de ventes de -1% et son estimation du résultat net de -1,3% pour 2022-2024.



'Le principal ajustement provient de la consolidation de MBCC'. Si l'acquisition était intégré au modèle à partir du T4, l'analyste s'attend désormais à ce que 'Sika obtienne toutes les approbations nécessaires au 2T23'.



La baisse de l'objectif de cours de 384 à 367 CHF est justifiée 'principalement par un CMPC plus élevé et un objectif de multiple EV/EBITDA23E légèrement inférieur.'



Le cas d'investissement de Sika reste 'l'un des plus attractifs de l'univers des grandes capitalisations suisses poursuit l'analyste, convaincu que la société atteigne 'un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards de francs suisses et une marge EBIT d'environ 16% d'ici 2024'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.