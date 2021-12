Sika : Stifel maintient son conseil d'achat sur le titre

Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur le titre Sika, avec un objectif de cours inchangé de 400 CHF.



Le bureau d'analyses rapporte qu'une assemblée générale extraordinaire sera organisée le 25 janvier afin d'augmenter le capital conditionnel de la société, celui-ci passant ainsi de 155 893 à 187 893 CHF.



Cette augmentation du capital conditionnel est nécessaire afin de pouvoir couvrir entièrement les obligations convertibles.



En effet, seulement 65% de la deuxième obligation convertible (d'un montant de 1650 millions CHF), expirant le 5 juin 2025, est pour l'instant couvert, précise Stifel.



Cette obligation avait été émise le 15 mai 2018 pour l'acquisition des actions Sika détenues par Saint-Gobain.



