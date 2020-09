Sika : le Crédit Suisse toujours à l'achat

28/09/2020 | 12:03

A quelques jours de la journée des investisseurs organisée par Sika le 30 septembre, le Crédit Suisse maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 240 francs suisses.



' Nous attendons de la direction qu'elle réitère ses objectifs financiers à moyen terme et il est fort probable que les prévisions pour le second semestre soient maintenues ', estime le broker, rappelant que la direction avait annoncé prévoir un environnement de marché plus favorable au second semestre et des volumes de vente en augmentation.



' Nous sommes fermement convaincus que Sika réalisera des ventes de près de 10 milliards de francs dès 2022. D'ici 2023, la direction vise à atteindre une marge EBIT de 15 à 18% et nous sommes d'avis que la rentabilité pourrait se situer dans le haut de cette fourchette.



La direction a augmenté régulièrement les bénéfices économiques depuis 2012 et nous pensons que la tendance à la hausse se poursuivra, ce qui, selon nous, ne se reflète pas pleinement dans le cours de l'action ', conclut le Crédit Suisse.



