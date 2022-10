Zurich (awp) - Sika a émis sous la direction de Credit Suisse, UBS et la Banque cantonale de Zurich (ZKB) trois emprunts aux conditions suivantes:

1ère tranche montant: 100 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) coupon: 1,6% prix d'émission: 100,067% durée: 1 ans et 180 jours, jusqu'au 28.05.2024 libération: 28.11.2022 rendement: 1,556% écart de swap: +38 pb valeur: 122'654'385 (3) rating: A- (S&P) cotation SIX: dès le 24.11.2022 2ème tranche montant: 200 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) coupon: 1,9% prix d'émission: 100,036% durée: 3 ans, jusqu'au 28.11.2025 libération: 28.11.2022 rendement: 1,888% écart de swap: +48 pb valeur: 122'654'386 (1) rating: A- (S&P) cotation SIX: dès le 24.11.2022 3ème tranche montant: 300 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) coupon: 2,35% prix d'émission: 100,097% durée: 6 ans, jusqu'au 28.11.2028 libération: 28.11.2022 rendement: 2,333% écart de swap: +65 pb valeur: 122'654'387 (9) rating: A- (S&P) cotation SIX: dès le 24.11.2022

Le produit de l'opération doit financer la reprise annoncée de MBCC à BASF, ainsi qu'alimenter les frais généraux de l'entreprise.

