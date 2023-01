Les ventes annuelles de l'entreprise de produits chimiques Sika dépassent l'objectif fixé grâce à l'expansion et aux acquisitions

Les ventes ont augmenté de 15,8 % en monnaies locales, alors que son propre objectif était une augmentation de plus de 15 %.

Sika a profité de l'augmentation de l'activité de construction en exploitant les projets gouvernementaux et en rénovant des ponts, des tunnels et des bâtiments industriels et commerciaux.

La société a augmenté ses prix d'environ 16 % au cours de l'année, construit cinq usines et fait deux acquisitions au Canada et aux États-Unis pour étendre sa présence mondiale.

Sika doit publier ses résultats annuels le 17 février et a déclaré qu'elle prévoyait un bénéfice avant intérêts et impôts record et une marge EBIT de 15 % pour l'exercice 2022.

(1 $ = 0,9227 franc suisse)