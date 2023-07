Berne (awp/ats) - La grave attaque informatique visant un prestataire de services de la Confédération, mais aussi le manque de places pour les réfugiés et un don d'un million de francs suisses pour les Verts font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NZZ am Sonntag/SonntagsBlick: Des pirates informatiques ont dérobé des documents confidentiels du Service fédéral de sécurité (SFS) lors de l'attaque contre le prestataire de services de la Confédération Xplain, indiquent la NZZ am Sonntag et le SonntagsBlick. Des fichiers ont été publiés sur le DarkNet. Parmi eux figure, selon la NZZ am Sonntag, un document de 2018 sur les mesures de sécurité pour les diplomates et les ambassades étrangères ainsi que sur les personnes et les objets protégés par la Confédération. Les adresses des conseillers fédéraux y seraient listées, ainsi que les résidences des cadres supérieurs sous protection. D'après le "Sonntagsblick", les pirates informatiques ont également mis la main sur des demandes d'arrestation et d'extradition d'Interpol, ainsi que sur des avis de recherche concernant des criminels présumés.

SonntagsBlick: La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a convoqué pour la fin août une réunion extraordinaire sur l'hébergement des réfugiés, affirme le SonntagsBlick. Des représentants de la Confédération, les ministres cantonaux des départements concernés et des maires doivent y participer. Les discussions porteront sur l'hébergement de réfugiés dans des installations de protection civile. La Confédération devrait désormais s'occuper des programmes d'occupation, de l'enseignement scolaire et des soins médicaux. L'hébergement dans des cantonnements militaires est également à l'ordre du jour, le nombre des requérants d'asile devant augmenter dès la mi-septembre.

Le Matin Dimanche/NZZ am Sonntag: Les Verts ont reçu un don d'un million de francs suisses pour leur campagne des élections fédérales d'octobre, rapportent Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag. La somme a été donnée par Carmita Burkard, héritière d'une famille d'industriels, fondatrice de l'entreprise Sika, qui produit des matériaux de construction. Elle est membre des Verts depuis plus de vingt ans et a été candidate pour le parti au niveau régional. "L'argent [...] doit obligatoirement être utilisé pour les élections fédérales de cet automne", indique le président des Verts Balthasar Glättli dans les journaux. Il s'agit du don le plus élevé de l'histoire des Verts. A titre comparatif, lors des dernières législatives fédérales, l'ensemble des dons reçus par le parti n'atteignait même pas 500'000 francs suisses.

Le Matin Dimanche/SonntagsZeitung: Malgré le réchauffement climatique, 60% des Suisses ne culpabilisent pas de prendre l'avion, révèle un sondage de Tamedia réalisé après le 18 juin et relayé par Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. La moitié des personnes interrogées ont indiqué vouloir prendre l'avion cet été pour aller à l'étranger. Parmi elles, 60% répondent ne pas avoir de mauvaise conscience. L'orientation politique révèle d'importantes disparités, seul un UDC et un PLR sur cinq estimant qu'il faudrait avoir honte de voler. Ce taux augmente à 53% au PS, 57% chez les Vert'libéraux et 71% chez les Verts. Mais le plus surprenant, ce sont les plus de 64 ans qui sont les plus sensibles à la question (54%) et qui voleront le moins, alors que deux tiers des 18-34 ans n'éprouvent pas de honte et sont ceux qui voleront le plus cet été (59%).

NZZ am Sonntag: La Confédération veut augmenter les subventions annuelles pour l'agriculture d'un montant compris entre 85 à 184 millions de francs suisses, assure la NZZ am Sonntag, se référant à un rapport de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). Ces moyens supplémentaires sont prévus pour garantir l'adaptation des exploitations au changement climatique. Ils concernent notamment des installations d'irrigation pour cultiver des sols de plus en plus secs ou de moderniser des étables, qui laisseraient s'échapper moins d'ammoniac dans l'atmosphère. L'OFAG a fait savoir que la provenance des fonds supplémentaires n'avait pas encore été déterminée.

SonntagsZeitung: Le conseiller national Roger Köppel (UDC/ZH) est celui qui a perdu le plus de votes à la chambre du peuple au cours de la législature actuelle, a calculé la SonntagsZeitung. A l'opposé, celui qui en a remporté la plupart est le conseiller national Christian Lohr (Centre/TG). Dans 88% des 4500 votes, la chambre basse a suivi M. Lohr, contre 43% pour M. Köppel. Ce dernier était absent lors d'un vote sur cinq. Son taux de participation de 81% était nettement inférieur à la moyenne de 96%. Au niveau des partis, le PS et les Verts ont engrangé plus de succès par rapport à la dernière législature.

Le Matin Dimanche: L'ancien président du conseil d'administration de La Poste et ex-conseiller national PDC (2015-2019), Claude Béglé, rebondit à l'UDC, affirme Le Matin Dimanche. Après avoir été poussé vers la sortie en 2021 par le PDC, devenu Le Centre entre-temps, et avoir vainement tenté sa chance au PLR, le Vaudois de 73 ans a officiellement rejoint vendredi soir la section locale de l'UDC Vaud de Pully, commune dans laquelle il réside. Il dit ne pas viser une élection, mais vouloir prendre des responsabilités politiques, "par exemple dans un groupe de réflexion lié au parti. Je pourrais amener à l'UDC ma vision internationale et mon expérience d'entrepreneur".

SonntagsBlick: La mosquée Ar'Rahman de Bienne, où un appel à la haine avait été lancé en 2017 par le prédicateur Abou Ramadan, condamné entre-temps, a été fermée, selon le SonntagsBlick. Le contrat de location avec l'association responsable de la mosquée a été résilié. Le nouveau propriétaire du bâtiment est un bureau d'architectes bernois. "Je suis heureux que nous ayons pu clore ce chapitre", déclare Oliver Senn, l'ancien propriétaire, au journal. Le lieu de culte était l'une des plus anciennes mosquées de Bienne, qui en compte aujourd'hui une dizaine, d'après le SonntagsBlick.

