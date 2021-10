Sika: Lucrèce Foufopoulos-de Ridder proposée au conseil d'administration

Zurich (awp) - Le chimiste de la construction Sika proposera l'élection de Lucrèce Foufopoulos-de Ridder au conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 12 avril 2022.

Mme Foufopoulos-de Ridder dispose de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la chimie. Depuis 2019, la responsable occupe le poste de vice-présidente exécutive auprès du groupe Borealis. La Belgo-Suisse a également travaillé chez Dow Chemical, Rohm and Haas, Dow Corning et Tyco, indique lundi un communiqué.

lk/jh