Sika: accord avec les autorités canadiennes pour le rachat de MBCC

Zurich (awp) - Le chimiste de la construction Sika a conclu un accord avec le Bureau canadien de la concurrence concernant l'acquisition de MBCC, l'ancienne division chimie de la construction de l'allemand BASF.

Sika a accepté de vendre certains actifs de MBCC à "un seul acheteur indépendant qui sera approuvé par le commissaire de la concurrence", a précisé ce dernier mercredi dans un communiqué, sans divulguer l'identité de l'acquéreur.

Les actifs concernés sont trois usines de productions d'adjuvants au Canada, dix sites de fabrication d'adjuvants et un centre de recherche et de développement à Beachwood aux Etats-Unis, ainsi qu'un centre de recherche et de développement mondial à Trostberg en Allemagne.

Le gendarme canadien de la concurrence a estimé que le rachat de MBCC aurait pour effet "de diminuer sensiblement la concurrence dans la fourniture de systèmes d'adjuvants au Canada. En particulier, elle donnerait à Sika un pouvoir de marché accru au Canada. Cela pourrait entraîner des augmentations de prix pour les clients et/ou des diminutions d'autres aspects de la concurrence hors prix, comme l'innovation".

L'accord trouvé avec le régulateur nord-américain "résoudra les problèmes de concurrence découlant de la transaction proposée au Canada", a-t-il estimé.

Accord avec Bruxelles

Début février, la Commission européenne avait donné son feu vert, sous conditions, au rachat de MBCC par Sika. Cette dernière avait proposé au groupe suisse de se séparer des activités d'additifs chimiques de MBCC dans l'Espace économique européen (EEE), en Suisse, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, y compris les centres de recherche et développement dans le monde.

Sika avait annoncé fin 2021 le rachat de MBCC pour 5,5 milliards de francs suisses.

Au début de cette année, le groupe zougois avait déjà cédé des activités liées aux adjuvants du groupe MBCC à Ineos Enterprises. Les unités fabriquant des additifs aux Etats-Unis, au Canada, en Europe et en Grande-Bretagne étaient concernées par cette opération, ainsi que les filiales basées en Australie et Nouvelle-Zélande. Les activités cédées ont généré un chiffre d'affaires de 920 millions de francs suisses jusqu'à fin 2022 et comprennent 1600 employés, avait précisé Sika mi-janvier.

Sika prévoit que la reprise de MBCC pourra être finalisée dans le courant du 1er semestre de cette année.

