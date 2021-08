Sika achète un spécialiste chinois de l'étanchéité, pas de prix

Zurich (awp) - Le chimiste de la construction et des colles Sika fait l'acquisition de l'entreprise chinoise Landun Holding, un fabricant de systèmes d'étanchéité. Le montant de la transaction n'est pas précisé dans le communiqué de mardi soir. Le chinois propose un assortiment complet de produits et technologies pour l'étanchéification des bâtiments et cela complète les solutions proposées par Sika, affirme ce dernier.

Landun emploie plus de 200 salariés et dispose de deux usines de production modernes. En outre, l'acquisition permet à Sika de renforcer sa position sur un marché chinois en rapide croissance.

rp/lk