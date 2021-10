Sika confirme ses objectifs annuels et à moyen terme

Zurich (awp) - Le chimiste du bâtiment Sika a reconduit ses objectifs pour l'exercice en cours ainsi que ceux à moyen terme, en préambule de la journée des investisseurs de ce jeudi. Le groupe zougois table ainsi sur une croissance annuelle du chiffre d'affaires en monnaies locales de 6 à 8% d'ici 2023.

A partir de 2021, la direction compte encore dégager une marge opérationnelle avant intérêts et impôts (Ebit) de 15 à 18%, indique jeudi Sika dans un communiqué. La base de coûts doit être réduite chaque année à hauteur de 0,5% des ventes grâce notamment à des programmes d'économies dans les opérations, la logistique et l'approvisionnement.

Sika vise par ailleurs une réduction de ses émissions de Co2 par tonne vendue de 12% d'ici 2023.

Dans un horizon plus court, le groupe de Baar vise toujours pour cette année sur une progression des revenus de 13-17% en monnaies locales ainsi qu'une augmentation plus que proportionnelle de la rentabilité opérationnelle. La marge Ebit va atteindre 15% pour la première fois malgré la hausse des cours des matières premières et les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement.

La journée des investisseurs se tiendra à Zurich. Le spécialiste des matériaux de construction profitera pour faire le point sur son projet de béton recyclable, l'une des initiatives entreprises par Sika dans le domaine de la durabilité. Il s'agirait par ce biais de contribuer à la décarbonation du secteur de la construction.

Cité dans le communiqué, le directeur général Thomas Hasler revendique pour son groupe une part de marché globale de "quelque 10%".

