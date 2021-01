Sika dans le vert à l'ouverture, porté par sa croissance 2020

Zurich (awp) - Le chimiste de la construction Sika a débuté la journée dans le vert après la publication de son chiffre d'affaires 2020. Les analystes saluent un exercice solide malgré les effets de la pandémie tout en pointant les effets de change.

Vers 9h20, le titre gagnait 0,94% à 257,90 francs suisses, cinquième du SMI qui progressait de 0,13% à 10'884,94 points.

Sika a généré l'an dernier une croissance de 3,4% en monnaies locales, pour engranger un chiffre d'affaires de 7,88 milliards de francs suisses. Ramenée en franc, la performance débouche néanmoins sur une contraction de 2,9%.

Philippe Gamper de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) relève que Sika s'est montré particulièrement convaincant dans les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ainsi qu'en Asie. Mais l'effet négatif des changes a été plus important que prévu.

Markus Mayer de Baader Helvea souligne que les marges du groupe ont été plus fortes qu'anticipé par le marché et la croissance organique sous-jacente a été légèrement meilleure que prévu. Les chiffres des ventes 2020 sont une confirmation de son avis positif sur le titre.

Après une stabilisation au troisième trimestre, Sika a vu la demande s'améliorer encore au dernier partiel et se trouve à nouveau au-dessus des niveaux d'avant la pandémie, note Bernd Pomrehn de Vontobel. La marge réalisée démontre la force de son modèle économique. La dynamique de croissance et les prévisions de marge pour l'exercice 2021 se traduiront par une croissance à deux chiffres des revenus pour le prochain exercice, assure l'expert qui confirme le titre à l'achat et relève son objectif de cours à 285 francs suisses, après 270.

Morgan Stanley relève également l'objectif de cours à 298 francs suisses contre 295 francs suisses. L'analyste Cedar Ekblom relève dans le même temps ses estimations en matière d'Ebit.

