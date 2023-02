Sika: feu vert sous conditions de la Commission de l'UE à la reprise de MBCC

Bruxelles (awp) - La Commission européenne a donné son feu vert, sous conditions, au rachat de MBCC par Sika. Le zougois devra revendre les activités mondiales d'additifs chimiques de MBCC.

La Commission est arrivée à la conclusion provisoire que la fusion aurait sensiblement entravé la concurrence et débouché sur des hausses de prix et une diminution des innovations, a-t-elle indiqué mercredi soir.

Afin de lever ses objections, la Commission a proposé à Sika de se séparer des activités d'additifs chimiques de MBCC dans l'Espace économique européen (EEE), en Suisse, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, y compris les centres de recherche et développement dans le monde.

Les examens de la Commission ont été réalisés avec participation des autorités australiennes, canadiennes, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Lors de l'examen d'un acheteur potentiel, les autorités européennes seront en contact avec ces autorités.

MBCC est l'ancienne division chimie de la construction de l'allemand BASF. Sika en avait annoncé le rachat fin 2021 pour un montant de 5,5 milliards de francs suisses.

Au début de cette année, le zougois avait déjà cédé des activités liées aux adjuvants du groupe MBCC à Ineos Enterprises. Les unités fabriquant des additifs aux Etats-Unis, au Canada, en Europe et en Grande-Bretagne étaient concernées par cette opération, ainsi que les filiales basées en Australie et Nouvelle-Zélande. Les activités cédées ont généré un chiffre d'affaires de 920 millions de francs suisses jusqu'à fin 2022 et comprennent 1600 employés, avait précisé Sika mi-janvier.

Sika prévoit que la reprise de MBCC pourra être finalisée dans le courant du 1er semestre de cette année.

