Sika lève 2,25 milliards d'euros en trois tranches

Zurich (awp) - Le chimiste de la construction Sika a placé mardi 2,25 milliards d'euros en trois tranches. La libération interviendra le 3 mai, a indiqué le groupe dans un communiqué. Les emprunts seront cotés à la Bourse irlandaise, à Dublin.

La première tranche de 500 millions d'euros a une durée de 1,5 an jusqu'en novembre 2024 et un taux flexible, l'euribor à trois mois plus 20 points de base par trimestre.

La deuxième tranche de 1 milliard d'euros a une durée de 3,5 ans jusqu'en novembre 2026 et un taux fixe de 3,75% par année. Elle a été émise à 99,93% et reflète un taux de 3,777%, selon Sika.

La troisième tranche, de 750 millions, a une durée de 7 ans jusqu'en mai 2030 et un taux fixe de 3,75% par année. Elle a été émise à 99,451%, soit un taux de 3,841%.

L'émission a été coordonnée par Citigroup et UBS Global. Citigroup, UBS et HSBC font fonction de bookrunner actif et Credit Suisse de bookrunner passif. Le produit net de la transaction servira à financer l'acquisition de MBCC Group et aux buts généraux du groupe.

jb/rp