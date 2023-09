Sika Interplant Systems Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est la fabrication et la prestation de services dans le domaine des produits d'ingénierie, des projets/systèmes d'ingénierie et des services. La société est impliquée dans quatre domaines principaux, à savoir l'ingénierie, la fabrication, l'assemblage et les tests, les projets et l'intégration de systèmes, ainsi que la maintenance, la réparation et la révision (MRO). Ses activités visent à servir les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de l'espace (AD&S) et de l'automobile. Elle propose à ses clients une combinaison d'un ou plusieurs des éléments suivants : conception, développement, fabrication, assemblage, essais, certification, fourniture et intégration de systèmes, et mise en œuvre des projets. En outre, la société a mis en place des installations pour fournir des services MRO pour ses propres produits et, avec le soutien de ses clients, avec des partenaires étrangers pour fournir des services MRO pour leurs produits AD&S en Inde. La société propose, entre autres, des systèmes de recherche et de sauvetage (SAR), des systèmes d'interconnexion et des systèmes de manutention.

