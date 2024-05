Silex Systems Limited est une entreprise technologique basée en Australie. La société se concentre sur la commercialisation de sa technologie d'enrichissement par laser "Separation of Isotopes by Laser EXcitation" (SILEX) pour la production et l'enrichissement de l'uranium (énergie nucléaire), l'enrichissement du silicium (informatique quantique au silicium) et d'autres marchés potentiels. Ses segments comprennent Silex Systems, Translucent et Silex USA. Silex Systems est basée en Nouvelle-Galles du Sud et Translucent et Silex USA sont basées en Caroline du Nord. La technologie SILEX est en cours de développement pour l'enrichissement de l'uranium, conjointement avec le licencié exclusif Global Laser Enrichment LLC, basé aux États-Unis. Elle est également à différents stades de développement d'autres applications commerciales de la technologie SILEX, y compris la production de silicium à spin zéro pour la technologie émergente de l'informatique quantique basée sur le silicium. Elle détient une participation dans une technologie de semi-conducteur connue sous le nom de cREO par le biais de sa filiale Translucent Inc.