SILICON LABORATORIES INC. : Raymond James n'est plus acheteur

Silicon Laboratories Inc. est une entreprise de technologie sans fil. La société opère par le biais du segment des produits analogiques intensifs à signaux mixtes. La plateforme Internet des objets (IoT) de la société aide les clients à créer des appareils connectés intelligents et décrochés. Elle aide les clients à construire des appareils connectés qui résolvent de manière mesurable les défis de développement. Ses dispositifs à semi-conducteurs tirent parti de la technologie de processus CMOS (complementary metal oxide semiconductor) standard. Elle fournit des solutions à signaux mixtes et à forte intensité analogique destinées à être utilisées dans un panorama de produits électroniques dans une gamme d'applications pour l'IoT. Elle a construit une plateforme de développement sans fil et un portefeuille de produits pour l'IdO basés sur Bluetooth, les technologies propriétaires sub-GHz, Thread, Wi-Fi, Zigbee et Z-Wave. Elle propose des microcontrôleurs sans fil et des produits de capteurs, tels que EFM32, EFM8, 8051, des MCU sans fil, des capteurs optiques, des capteurs de température et des capteurs magnétiques à effet Hall, entre autres. Ses produits sont pris en charge par Simplicity Studio.